‘Bibota’ do FC Porto luta para vencer doença

Fernando Gomes, histórico jogador do FC Porto e responsável pelo departamento de scouting dos azuis e brancos, encontra-se num estado de saúde bastante debilitado.Um situação que esta sexta-feira causou grande impacto junto de muitas figuras ligadas ao meio futebolístico. Mas o ‘Bibota’, como é carinhosamente tratado pelos adeptos, mostra-se consciente e pronto para ir à luta, sabe o"Falei com ele e encontrei-o muito bem disposto. Está surpreendido com o impacto que a notícia do seu estado de saúde causou", revelou aoOctávio Machado, colega de balneário e depois treinador de Gomes no FC Porto nos anos 70 e 80. "Está consciente do problema que tem, mas ele é um campeão e está pronto para calçar as botas e ir à luta", revela Otávio.Muitos amigos e velhos conhecidos do ex-futebolista de 62 anos contactaram-no esta sexta-feira, deixando-lhe palavras de incentivo para enfrentar a adversidade.O jornal ‘Record’ revelou tratar-se de um problema detetado no aparelho digestivo que se agravou nos últimos dias.Fernando Gomes distinguiu-se no FC Porto (e depois no Sporting) como exímio goleador em 70 e 80.Foi por seis vezes melhor marcador do campeonato nacional e ganhou duas Botas de Ouro (melhor marcador das ligas europeias). Por isso lhe chamam o ‘Bibota’.