'Bis' de Ronaldo na segunda vitória seguida do Al Nassr, de Luís Castro

Um 'bis' do português Cristiano Ronaldo ajudou esta terça-feira o Al Nassr, treinado por Luís Castro, a bater o Al Shabab, por 4-0, e a somar o segundo triunfo seguido na Liga saudita de futebol.

No Al Awwal Park, em Riade, o encontro da quarta jornada ficou praticamente resolvido nos primeiros 45 minutos, face aos dois penáltis cobrados por Ronaldo (13 e 38) e um outro remate certeiro do senegalês Sadio Mané (40), após passe do antigo jogador do Manchester United.

No segundo tempo, Al Gharred desperdiçou da marca do castigo máximo, mas Al Ghannam viria a ser o autor do quarto golo, aos 80 minutos, com Banega a ser expulso, pelo meio, no lado adversário.

Com este resultado, o conjunto de Riade, que também teve o internacional luso Otávio no 'onze', passa a somar seis pontos, no sexto posto de uma classificação liderada pelo Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, e pelo Al Ahli, que hoje venceu o Al Tai (2-0).

O Al Khaleej, de Pedro Emanuel, empatou 1-1 com o Al Hazem, num encontro em que o português Fábio Martins falhou um penálti, já depois de ter sido servido por Pedro Rebocho, para inaugurar o marcador, aos 22 minutos, para a equipa de anfitriã, que teve ainda Ivo Rodrigues de início.

Já o Al-Akhdoud, de Jorge Mendonça, perdeu pela margem mínima com o Al-Taawon (1-0) e continua sem vencer na prova, na qual é 17.º e penúltimo posicionado, com apenas um ponto, os mesmos do Al Khalleej (16.º) e Al Hazem (18º).