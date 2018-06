Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boavista reage e garante que está apto a inscrever jogadores

Clube vinca ter situação com o Fisco e Segurança Social estão regularizadas.

O Boavista vincou esta quinta-feira que, "sem quaisquer dúvidas", entregará na Liga de futebol as certidões comprovativas da sua situação regular ante o Fisco e a Segurança Social, "muito antes do prazo limite", podendo assim inscrever jogadores.



A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) boavisteira tomou esta posição depois de ter sido noticiada que, de acordo com um comunicado da Liga Portuguesa de Futebol de Profissional (LPFP) de quarta-feira, se encontra impedida de registar contratos de trabalho desportivo ou de formação.



O comunicado 306 da Liga prende-se com os "processos de candidatura à época desportiva 2018/19" e, em anexo, inclui "uma listagem" com as sociedades desportivas que podem participar tanto na I Liga como na II Liga da próxima temporada.



A SAD do Boavista está nessa listagem, mas "encontra-se impedida" de inscrever jogadores "por não apresentação de documentos comprovativos" de que tem a sua situação financeira regularizada.



O impedimento consta de numa nota final do referido comunicado e abrange também o Desportivo das Aves, o Vitória de Setúbal e o Leixões (II Liga), pelas mesmas razões.



"Quanto ao que diz respeito à inscrição de jogadores, há ainda que esclarecer que a mesma pode ocorrer apenas a partir do início da época desportiva 2018/2019, ou seja, 02 de julho (uma vez que o dia 01 de julho é domingo), pelo que a existência ou não de impedimento neste momento é irrelevante", considera o Boavista, em reação a este comunicado da Liga e às notícias a que deu origem.



A SAD 'axadrezada' acrescenta que "envidou já as diligências necessárias à obtenção das certidões da Autoridade Tributária e da Segurança Social competentes", referindo que, "sem quaisquer dúvidas, efetuará a entrega das certidões em causa na Liga Portugal muito antes do prazo limite para a inscrição de jogadores".