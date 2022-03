OSp. Braga regressou este domingo às vitórias - depois de três jogos sem vencer - e bateu o Portimonense (1-2), numa partida em que os algarvios não acusaram a larga diferença pontual na classificação para os bracarenses.





Os homens de Carlos Carvalhal entraram de forma intensa no jogo e aos 5’ já estavam a vencer (0-1), numa jogada em que se destacou a velocidade de Vitinha e a pontaria de Francisco Moura (ainda que tenham tido alguma ajuda da defensiva algarvia). O resultado ficou dilatado para o 0-2 a meio do primeiro tempo, com uma ‘bomba’ de Yan Couto em que o guardião algarvio Samuel Portugal apenas ficou a ver a bola a passar. O Portimonense ainda assustou os bracarenses com um remate fortíssimo de Lucas Fernandes aos 33’, bem defendido por Matheus. Os algarvios entraram bem na 2ª parte e a insistência deu frutos aos 63’, com uma jogada que nasceu nos pés de Nakajima e terminou com o autogolo (1-2) de David Carmo. O Portimonense continuou a acelerar, mas o Braga defendeu bem até ao fim.