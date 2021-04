Algarvios demolidores vencem Nacional na Madeira

O Nacional foi esta sexta-feira derrotado (1-5) em casa perante um Portimonense ofensivamente demolidor.Os algarvios entraram bem na partida e um dos exemplos surgiu aos 14’: um remate do avançado Beto, já dentro da área, ressalta no defesa Rui Correia e faz um balão em direção à baliza, obrigando Piscitelli a uma defesa apertada. Face a este cenário, ninguém ficou surpreendido quando os algarvios inauguraram o marcador: aos 33’, Fahd Moufi faz um passe de trivela para os pés de Beto, que desviou para o 0-1. Pouco mais de 10 minutos depois, surgiu o segundo golo do Portimonense. Luquinha aproveitou um roubo de bola de Dener no meio-campo e correu sem oposição até à baliza, onde rematou com eficácia para o 0-2.Com três substituições ao intervalo, Manuel Machado tentou equilibrar a partida, mas de pouco valeu. Aos 53’, Beto bisou e fez o 0-3 perante uma defesa insular muito permeável e, aos 63’, Candé fez o 0-4 num livre. Valeu o golo de honra do recém-entrado Rochez, aos 68’, que mesmo assim não ajudou a revitalizar o jogo do Nacional. Nos descontos finais ainda houve tempo para Fabrício fazer o 1-5.