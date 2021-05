Bruno Fernandes chama por Nuno Mendes para o Manchester United

O Manchester United está a fazer um esforço para avançar para a contratação de Nuno Mendes ao Sporting, após o aval dado por Bruno Fernandes.O jovem lateral-esquerdo de 18 anos tem sido uma das figuras da Liga e um dos elementos fundamentais na conquista do título de campeão nacional dos leões, que fugia há 19 anos. Segundo noticiou esta segunda-feira o jornal ‘The Sun’, o Manchester United já terá mesmo feito uma abordagem ao Sporting para saber das condições para iniciar as conversações.sabe que o valor total da operação poderá chegar aos 70 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão. Os leões pretendem grande parte em dinheiro, a rondar os 40 ou 45 milhões de euros, e o resto com o empréstimo de um jogador e prémios por objetivos.As boas relações do empresário do jovem, Miguel Pinho, com o United, após consumada a transferência de Bruno Fernandes na época anterior, podem agilizar as negociações.Bruno Fernandes deixou a sua marca nos ‘red devils’, o que se traduz para já num ‘selo de qualidade’ para a Academia leonina, de onde saíram também para o clube inglês Cristiano Ronaldo e Nani.Também o Manchester City e o Real Madrid estão atentos, mas as condições pedidas por Frederico Varandas não vão sofrer alterações.Adán (guarda-redes), Coates (defesa) e Palhinha (médio) ganharam os prémios de melhores jogadores do mês de abril dos respetivos setores. O melhor avançado foi Mário González (Tondela).O campeão nacional dominou a entrega de prémios do mês de abril. Os leões retomam esta terça-feira a preparação para o último jogo da Liga que se disputa amanhã em Alvalade frente ao Marítimo. O treino, agendado para as 10h00, já deverá contar com Tiago Tomás. Amorim faz a antevisão do jogo às 13h00 em Alcochete.