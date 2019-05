Bruno Fernandes: "Conquistar o que escapou no ano passado"

Bruno Fernandes não esquece a final perdida da Taça de Portugal na época passada (1-2, diante do Desp. Aves) e não quer repetir tal desfecho na edição desta época, este sábado (17h15), frente ao FC Porto. "Este ano estamos presentes novamente para poder conquistar o que no ano passado escapou aos que já estavam cá, ou dar essa conquista aos que vieram este ano."O capitão do Sporting, em declarações ao site da FPF, diz que defrontar novamente o FC Porto depois da final da Taça da Liga (ganha pelos leões, 3-1 nos penáltis depois do 1-1 no final dos 90’) não muda nada."A preparação tem de ser feita igualmente para qualquer tipo de adversário. Vamos abordar este jogo como temos vindo a preparar todos os outros até agora, obviamente tendo em atenção que temos pela frente uma das equipas mais fortes que poderíamos apanhar. Cabe-nos dar o nosso melhor para podermos sair vencedores", salientou o médio que pode fazer o último jogo pelos leões (Inglaterra deve ser o destino)."Todos os portugueses – jogadores e não só – têm a noção do prestígio que é poder jogar a final no Jamor, da festa que é a Taça. Sabemos da importância que os adeptos dão a este dia", observou, reconhecendo que jogar a final no estádio Nacional é "fator de ambição maior".O Estádio José Alvalade é o palco escolhido pelo Sporting para comemorar com os adeptos, em caso de vitória, a conquista da Taça de Portugal. Segundo apurou o, a equipa sairá do Jamor diretamente para Alvalade. Para segunda-feira está prevista uma deslocação à Câmara de Lisboa, a exemplo do que aconteceu com o Benfica.