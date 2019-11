Bruno Lage atento a filho de Sérgio Conceição

Rodrigo Conceição, filho do treinador do FC Porto, pode ser o próximo jogador da formação do Benfica a subir à equipa principal. Bruno Lage está atento ao extremo de 19 anos, que tem estado em destaque no conjunto secundário dos encarnados, apurou oCom Rafa Silva lesionado (deve regressar só no próximo ano) e com o brasileiro Caio Lucas muito longe daquilo que o técnico das águias pretende para um jogador das alas, o nome de Rodrigo Conceição surge na linha da frente para ser chamado aos treinos da equipa. Lage tem estado muito atento ao desempenho do jovem extremo, filho de Sérgio Conceição, treinador dos dragões.O jogador é titular da equipa B do Benfica e tem revelado um crescimento acima da média, devendo ser chamado aos trabalhos da equipa principal nos próximos dias. O treinador do Benfica é um profundo conhecedor das qualidades do extremo, que poderá ter a breve prazo uma oportunidade na formação principal.Rodrigo Conceição marcou este domingo um golo no jogo do Benfica B em casa, diante do Chaves, em jogo da II Liga (mais informação na página 33). Este ano já realizou oito jogos pela formação orientada por Renato Paiva. Em 2018/2019 dividiu-se entre os juniores, os sub-23 e a equipa B dos encarnados.O jovem extremo, de 19 anos, chegou ao Seixal na temporada 2014/2015, proveniente do Boavista.Seferovic deve regressar ao onze no jogo de amanhã (20h00, TVI) em Lyon para a Champions. Apesar de Carlos Vinícius ter estado em bom plano nos dois últimos jogos da Liga, com o Tondela (bisou) e o Rio Ave, o técnico Bruno Lage deverá apostar no suíço como homem mais avançado, colocando Chiquinho no apoio.Quem também deve ser titular é o espanhol Grimaldo. O lateral saiu com problemas físicos na perna esquerda diante do Rio Ave, mas deve recuperar a tempo de hoje viajar para França.