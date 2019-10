Rafa regressa para duelo decisivo do Benfica na Liga dos Campeões

Boas notícias para Bruno Lage. Rafa Silva já treina sem limitações e, se não surgir nenhum contratempo de última hora, vai ser titular no jogo decisivo de quarta-feira do Benfica com o Lyon para a Liga dos Campeões, apurou oO extremo de 26 anos, que contraiu uma tendinopatia no adutor da perna esquerda, antes dos trabalhos das seleções, teve alta médica nos últimos dias e ontem voltou a treinar, dando mostras de que está totalmente recuperado da lesão que o afastou dos jogos da Seleção, bem como da Taça de Portugal, com o Cova da Piedade (goleada 4-0).Rafa Silva tem sido um dos jogadores em destaque do Benfica e Bruno Lage não vai prescindir do extremo num jogo tão importante para as aspirações do Benfica na Liga dos Campeões. A jogar na Luz e à terceira jornada, as águias precisam de vencer para continuar a aspirar à próxima fase da Liga dos Campeões (encarnados não pontuaram nos dois primeiros jogos da competição).Cervi e Caio Lucas são as alternativas caso Rafa tenha alguma recaída nas horas que antecedem o encontro.O internacional português realizou 11 jogos de águia ao peito nesta temporada, tendo apontado três golos (2 na Liga e 1 na Supertaça). Na época passada, o jogador foi decisivo na conquista do campeonato nacional: em 26 partidas marcou 17 golos (21 em todas as competições).O espanhol Raul de Tomas (25 anos) deve ficar inicialmente no banco de suplentes, no jogo de quarta-feira com o Lyon. O reforço que custou 20 milhões de euros no verão passado voltou a ficar em branco na goleada (4-0) diante do Cova da Piedade (II Liga), para a Taça de Portugal. O suíço Seferovic, que descansou nesse encontro, e o brasileiro Carlos Vinícius (bisou) devem formar a dupla atacante diante do conjunto francês.Raul de Tomas, em 11 jogos realizados nesta temporada, só por uma vez marcou. Foi precisamente no último duelo das águias na Rússia com o Zenit (derrota 1-3). Nesse jogo, e por imposição da UEFA, RDT passou a ter nas costas da camisola ‘R. De Tomas’, situação que deve voltar a acontecer quarta-feira.Nem a entrada do novo técnico Rudi Garcia acalmou a contestação dos adeptos do Lyon, que não esquecem o mau momento da equipa (uma vitória nos últimos 10 jogos). O técnico francês, que substituiu no cargo o brasileiro Sylvinho, foi muito assobiado durante o empate (0-0) com o Dijon no sábado.O holandês Depay deve regressar à equipa do Lyon no jogo com o Benfica. O avançado lesionou-se ao serviço da sua seleção e falhou o jogo da última jornada da Liga francesa.A equipa do Benfica treina esta terça-feira no Seixal pelas 11h00. Ao final da tarde terá lugar a conferência de imprensa de antevisão do jogo, com Bruno Lage e um jogador, no Estádio da Luz.O Benfica anunciou a assinatura de contrato profissional com Adrian Bajrami, defesa-central suíço (17 anos) que joga de águia ao peito (juniores) desde a época passada.O Benfica-Lyon, relativo à 3ª jornada do grupo G da Champions, terá uma assistência a rondar os 50 mil espetadores. Com o Leipzig estiveram na Luz 46 460 assistentes.