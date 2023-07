Bruno Lage é o novo treinador do Botafogo

O Botafogo anunciou, este sábado, a chegada de Bruno Lage ao clube, que substitui assim Luís Castro no comando técnico da equipa.Em nota oficial, o clube brasileiro, que ocupa a liderança do campeonato desse país, refere ainda que o treinador português chegará acompanhado pela sua equipa técnica, composta por Alexandre Silva, Carlos Cachada, Luís Nascimento (adjuntos), Jhony Conceição e Diogo Camacho (analistas)."O Botafogo aguarda Lage na próxima semana, no Rio de Janeiro, para a assinatura de contrato e apresentação oficial em conferência de imprensa no Estádio Nilton Santos", pode ler-se em comunicado.Bruno Lage parte assim para a terceira experiência da carreira como treinador principal, depois de ter orientado o Benfica e o Wolverhampton.

Bruno Lage, de 47 anos, estava sem clube desde que deixou o comando dos ingleses do Wolverhampton, em outubro do ano passado, depois de ter liderado os 'wolves' durante pouco mais de uma época.

O Botafogo lidera isolado o campeonato brasileiro, com 33 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Grêmio, sendo que na última partida, diante do Vasco da Gama, foi orientado pelo interino Cláudio Caçapa, face à saída de Luís Castro.

O campeonato brasileiro, além de Bruno Lage, conta com os treinadores lusos Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Bragantino), Pepa (Cruzeiro), António Oliveira (Cuiabá), Renato Paiva (Bahia) e Armando Evangelista (Goiás).

Bruno Lage teve no Benfica a sua primeira experiência como treinador principal no primeiro escalão, levando as 'águias' à conquista da I Liga portuguesa em 2018/19 e da Supertaça Cândido de Oliveira em 2019, acabando por sair do clube lisboeta na fase final da época 2019/20.

Antes de assumir o leme do plantel principal do Benfica, o técnico luso orientou a equipa B dos 'encarnados' e foi treinador-adjunto de Carlos Carvalhal nos ingleses do Sheffield United e nos galeses do Swansea, além das experiências nas categorias de formação do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.