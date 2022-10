Bruno Lage, treinador do Wolverhampton está de saída do clube, segundo apurou o Record. O treinador português foi contratado pelos "wolves" em junho de 2021, sucedendo a Nuno Espírito Santo.A derrota de sábado, diante do West Ham por 2-0, foi a gota de água. A equipa mais portuguesa de inglaterra encontra-se em zona de despromoção na Premier League.Na época passada, o Wolverhampton terminou na 10.ª posição da tabela classificativa.