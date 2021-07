Bruno Macedo liga negócios do Benfica e do FC Porto

Bruno Macedo será o elo de ligação nos processos de investigação do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT) às transferências do SL Benfica, no qual Luís Filipe Vieira é arguido, e do FC Porto, no qual Jorge Nuno Pinto da Costa será um dos suspeitos.Do processo em que estão a ser investigadas várias transferências de jogadores do FC Porto, foram carreadas informações relevantes para o inquérito no qual Vieira é suspeito de ter desviado, em proveito próprio, cerca de 2,5 milhões de euros da venda de três atletas das águias. Entre essas informações, constam dados relacionados com a participação de Macedo em negócios do futebol.