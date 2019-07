'Brunodependência' é preocupante para Sporting

O Sporting voltou a revelar este sábadouma dependência gritante de Bruno Fernandes ao empatar 2-2 frente ao St. Gallen, no jogo que encerrou o estágio na Suíça.A equipa de Marcel Keizer teve uma entrada de leão. Melhor, de Bruno Fernandes. Aproveitou uma defesa incompleta do filho do antigo avançado alemão Jürgen Klinsmann a um remate de Raphinha para fazer 1-0.O capitão manteve a veia goleadora, mas também toda a visão de jogo, com passes a rasgar e a desequilibrar.Este sábado, voltou a ser o melhor em campo. E, aos 25 minutos, foi a vez de Wendel brilhar com um golão - remate fora da área, em arco, ao ângulo superior direito. Os leões estavam bem, mas notava-se a falta de laterais.O central Ilori (o único a alinhar os 90’) fez de defesa-direito e o jovem Abdu Conté jogou à esquerda. Eduardo foi o trinco e foi ele quem permitiu o primeiro golo dos suíços. Sozinho, não conseguiu dominar bem a bola, que sobrou para Kutesa apontar o 1º golo dos helvéticos.Após o intervalo, Keizer fez entrar Doumbia, Vietto e Bas Dost para os lugares de Eduardo, Luiz Phellype e Rafael Camacho, respetivamente.A equipa começou a revelar algum cansaço e os suíços, que começam o campeonato na próxima semana, tornaram-se mais perigosos. Hefti aproveitou a passividade de Wendel e Bruno Fernandes para empatar a partida com uma trivela ‘à Quaresma’.Keizer acabou por mudar praticamente tudo, mas apenas um dos jovens conseguiu brilhar: o guarda-redes Maximiano. Foi ele quem segurou o empate, com duas grandes defesas.O jovem guarda-redes, de 20 anos, substituiu Renan e cumpriu. Duas defesas extraordinárias garantiram que os leões não saíssem derrotados no último jogo do estágio na Suíça.É um central experiente, mas este sábado revelou-se imprudente na abordagem de lances perto da área. Bem nas ações ofensivas com dois remates.É o culpado no primeiro golo do St. Gallen. Sozinho, acabou por dominar mal uma bola entregando-a a um adversário que rematou para o 2-1. Keizer adaptou o ex-beleneneses a trinco.O avançado contratado ao Atl. Madrid tem toque de bola, mas os seus lances foram inconsequentes. Entrou na zona central mas não municiou Bas Dost.