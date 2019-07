Guerra entre Luiz Phellype e Bas Dost no Sporting

Bas Dost e Luiz Phellype estão a protagonizar uma guerra intensa na luta pela titularidade no Sporting.O avançado brasileiro terminou a temporada passada a titular, mas o holandês acabou por marcar um dos golos do Sporting na conquista da final da Taça de Portugal (2-2, 5-4 nos penáltis), diante do FC Porto.É certo que Luiz Phellype é um jogador que encaixa mais no esquema de Marcel Keizer, mas Bas Dost já mostrou que não vai atirar a toalha ao chão.No jogo da estreia dos leões frente ao Rapperswil-Jona (derrotados por 2-1), o holandês foi a primeira escolha e Luiz Phellype alinhou na segunda metade.Bas Dost tem um elevado estatuto no Sporting, sendo mesmo o jogador mais bem pago do plantel, com três milhões de euros líquidos por ano.A luta continua no jogo deste sábado (18h00) com o St. Gallen, na Suíça. Luiz Phellype está ciente disso."É sempre saudável ter concorrência pelo lugar. Enquanto aqui estiver vai haver competição. Isso faz bem ao Sporting. Ter os dois a dar o máximo para poderem jogar e depois quem escolhe é o treinador", disse o brasileiro, de 27 anos, após o treino de ontem na Suíça, fazendo um balanço positivo do trabalho desenvolvido nesta pré-época: "Treinos bons e um bom ambiente."O defesa-direito Rosier voltou ontem a trabalhar condicionado, depois de ter estado no relvado na véspera. Além de Rosier, também Ristovski, Ivanildo e Jovane Cabral treinaram à parte.