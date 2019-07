Continuidade de Bruno Fernandes custa fortuna ao Sporting

Bruno Fernandes vai apresentar-se esta quinta-feira em Alcochete e, se ficar no Sporting, a sua continuidade irá custar 35 milhões de euros aos leões, apurou oO médio, de 24 anos, tem uma cláusula no contrato que diz que em caso de surgir uma proposta de 35 milhões de euros e o Sporting não o deixar sair, o clube terá de pagar 5 milhões de euros ao empresário Miguel Pinho e renovar o contrato ao atleta, tornando-o o mais bem pago do plantel.Assim, além dos 5 milhões de euros a pagar já, os leões teriam de renovar por mais uma época (até junho de 2024) e o ordenado passaria para 3 milhões de euros líquidos, ou seja, 6 milhões brutos por ano durante as 5 épocas.Entretanto, Miguel Pinho está em Inglaterra a reunir propostas formais de Man. United e Tottenham, que rondam os 55 milhões.Frederico Varandas tem até dia 7 (data da partida para o estágio na Suíça) para decidir se vende ou não Bruno Fernandes.O Sporting realizou ontem mais um treino na Academia de Alcochete. O destaque vai para os jovens João Oliveira e Nuno Mendes, que voltaram a ser chamados por Marcel Keizer para a sessão de trabalhos.Valentin Rosier e Rodrigo Battaglia continuam a cumprir o plano de recuperação estabelecido.