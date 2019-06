Frederico Varandas: “Bruno Fernandes não sairá por 35 milhões”

"Bruno Fernandes? Garantidamente que ele não sairá por 35 milhões de euros. Se o mercado o quiser terá de pagar o seu valor."Foi desta forma que Frederico Varandas reagiu esta quinta-feira, em entrevista à Sporting TV, à possível saída do médio de 24 anos."Não é drama nenhum se ele sair. Se ficar, o Sporting tem plano A; se sair, temos o plano B para atacar o mercado. Neste momento, é jogador do Sporting, um grande profissional e um grande capitão", garantiu o presidente leonino, no mesmo dia em que a equipa começou a preparar a próxima época com 22 atletas em Alcochete.As críticas de Sousa Cintra, que recentemente lamentou a saída de José Peseiro, também foram tema de conversa.Varandas pediu "mais respeito" ao antigo presidente e responsável pelo futebol durante a Comissão de Gestão."Disse um chorrilho de disparates. Devia ter mais consideração por Marcel Keizer, que ofereceu ao Sporting mais títulos do que ele em seis anos de presidência", disparou o dirigente.Varandas garantiu ainda que no Sporting todos pensam em "ser campeões", mas falou em "racionalidade e inteligência" para atingir esse objetivo: "Em 40 anos de vida vi o Sporting dar um passo em frente, mas depois dar dois ou três atrás. Ganhávamos um campeonato e depois era uma travessia no deserto. É fácil e muito perigoso jogar póquer novamente, pôr as fichas todas. Depois é uma tragédia se não formos campeões.""Depois de ter ficado muito feliz com a Taça [de Portugal], agora a cabeça já está na Supertaça", disse esta quinta-feira Raphinha.O extremo do Sporting também abordou os objetivos para a época que se avizinha: "Podem esperar de mim o mesmo ou um pouco mais. Vamos lutar por todos os títulos."