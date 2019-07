Bruno Fernandes ainda sem proposta

À SAD do Sporting ainda não chegou qualquer proposta formal pela compra do passe de Bruno Fernandes, garantiu esta segunda-feira Frederico Varandas no decorrer de uma entrevista à Rádio Observador.sabe, contudo, que têm existido contactos, através de emissários, tendo em vista a transferência do jogador leonino.Os números que têm chegado a Alvalade, nomeadamente vindos do Manchester United, não se aproximam, todavia, daquilo que a SAD leonina estipulou como razoável para a venda do jogador de 24 anos.Esta situação está a colocar a SAD sportinguista sob grande pressão. Varandas pretende vender o jogador por uma verba a rondar os 70 milhões de euros mas não apareceu ninguém, no mercado, com disposição para se aproximar desse valor. As ofertas, segundo sabe o, andarão pela casa dos 50 milhões.O Sporting precisa de se financiar com esta venda, mas se negociar por números aquém da expectativa criada Varandas fica exposto a críticas internas. A supervenda de João Félix pelo rival Benfica ao Atl. Madrid marca também este processo.Os adeptos do Sporting não estão dispostos a aceitar que a sua ‘joia da coroa’ saia por uma verba inferior a metade do que rendeu Félix. Os contactos irão prosseguir, com o Sporting a tentar esticar a corda mas cada vez mais pressionado.Por ter estado ao serviço da seleção nacional, Bruno Fernandes está autorizado a apresentar-se mais tarde (próxima quinta-feira) na academia.Por essa razão não esteve ontem na cerimónia de apresentação de equipamentos para a época.O Sporting apresentou, no Pavilhão João Rocha, os novos equipamentos para a época. Apesar da camisola principal ter sido promovida, nenhum jogador da equipa de futebol a envergou.Os reforços Luís Neto e Vietto, tal como Renan, Luiz Phellype, Mathieu, e Raphinha estiveram presentes.O Sporting assinalou ontem a passagem do 113º aniversário no Pavilhão João Rocha. No fim da apresentação dos equipamentos cantou-se o tradicional ‘Parabéns’. Frederico Varandas apagou as velas mas o bolo não foi cortado.