Cabo Verde eliminado nos penáltis por África do Sul nos 'quartos' da CAN2023

Cabo Verde falhou este sábado a qualificação para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN2023) de futebol, ao perder com a África do Sul, por 2-1, no desempate por grandes penalidades.

Após um 0-0 no final dos 120 minutos em Yamoussoukro, na Costa do Marfim, os 'bafana bafana' marcaram duas das grandes penalidades, enquanto os 'tubarões azuis' apenas finalizaram uma em cinco.

Cabo Verde falha assim a primeira presença nas meias-finais, fase à qual regressa 24 anos depois a África do Sul, campeã em 1996, e que vai defrontar a Nigéria, de José Peseiro, que afastou Angola.