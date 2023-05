O Benfica defronta esta noite de domingo o Sporting no Estádio de Alvalade, às 20h30. Se vencer, celebra já hoje o título de campeão nacional. Qualquer outro resultado adia por uma semana a decisão do título.



Em caso de triunfo sobre o Benfica, o Sporting iria para a última jornada a dois pontos do Sp. Braga. Perdendo ou empatando com o Benfica, o Sporting fica-se pelo 4.º lugar da Liga, o que só vale a fase de grupos da Liga Europa.

Ao minuto Atualizado a 21 de mai de 2023 | 18:37

18:35 | 21/05 Autocarro com a equipa do Sporting deixa a academia de Alcochete Autocarro com a equipa do Sporting deixa a academia de Alcochete

18:19 | 21/05 Confrontos entre adeptos do Sporting e do Benfica em Alvalade Polícia obrigada a intervir para acalmar os ânimos. A carregar o vídeo ... Polícia obrigada a intervir para acalmar os ânimos.

18:17 | 21/05 Adeptos do Benfica compraram bilhetes a sportinguistas 2.500 benfiquistas vão até Alvalade com escolta policial, mas há adeptos que compraram bilhetes a adeptos do Sporting. A carregar o vídeo ... 2.500 benfiquistas vão até Alvalade com escolta policial, mas há adeptos que compraram bilhetes a adeptos do Sporting.