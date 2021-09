Carlos Carvalhal promete Sporting de Braga destemido para ganhar na Sérvia

O treinador Carlos Carvalhal prometeu esta quarta-feira um Sporting de Braga destemido e com coragem a jogar para vencer no terreno do Estrela Vermelha, na quinta-feira, na primeira jornada do grupo F da Liga Europa de futebol.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, em Belgrado, Carlos Carvalhal foi questionado sobre se um empate pode ser um bom resultado e o técnico foi perentório na resposta.

"Não. O Sporting de Braga não entra em nenhum campo para empatar. Entramos sempre, em todos os campos, para vencer e é isso que vamos fazer amanhã [quinta-feira], com determinação e respeitando um adversário difícil que não perde há 46 jogos no seu terreno, a última vez foi em 2019. É um grande desafio e queremos estar à altura dele", disse.

O treinador 'arsenalista' frisou a vontade da sua equipa em bater os sérvios, prometendo um Sporting de Braga destemido e com coragem.

"Respeitamos os adversários, mas não tememos ninguém. Temos um respeito muito grande pelo Estrela Vermelha, uma equipa boa no seu coletivo, com bons valores individuais, jogadores na casa dos 28-30 anos, quase todos internacionais, uma equipa muito experiente que vale pelo seu todo. Mas não tememos ninguém em particular, nem a equipa, e vamos completamente destemidos para o jogo e com coragem para tentar vencer", garantiu.

À partida para Belgrado, o presidente dos minhotos, António Salvador, fez alguns reparos sobre o início da temporada e, sobretudo, sobre a exibição e o resultado no terreno do Paços de Ferreira (0-0), da última jornada da I Liga, considerando que a equipa tem que "fazer muito mais e melhor".

"Foi quase 'ipsis verbis' o que eu disse após o jogo com o Paços de Ferreira. Não podia haver melhor alinhamento do que as próprias palavras. Concordo em absoluto", respondeu Carlos Carvalhal.

O treinador notou ainda que essa declaração de António Salvador "foi um oásis" desde que está a orientar o Sporting de Braga.

"É das primeiras vezes que temos algumas queixas em relação à atitude. Pretendemos mostrar que foi um dia menos bom e vamos abordar este jogo com atitude competitiva forte e tentar vencer", disse.

O defesa central Paulo Oliveira, ao lado de Carlos Carvalhal, frisou o facto de a última derrota caseira dos sérvios ter sido há cerca de dois anos e com o Bayern Munique.

"Só isso mostra a capacidade desta equipa que, no seu terreno, tem ainda a ajuda fundamental dos seus adeptos e que para o espetáculo é fantástico. Vamos entrar como em todos os jogos e, se tudo correr bem, isso vai trazer-nos uma vitória ou um bom resultado", afirmou.

Um dos reforços desta época dos bracarenses, Paulo Oliveira, de 29 anos, referiu que a sua adaptação "não podia estar a correr melhor".

"Sabia que vinha para um excelente grupo, que na época passada já mostrou qualidade, e a minha intenção foi sempre acrescentar valor. Agora o importante é atingir resultados", disse.

Sporting de Braga e Estrela Vermelha defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, jogo que será arbitrado pelo escocês John Beaton.