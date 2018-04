Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas dá os parabéns a Ronaldo pelo golo em Turim

"Que golaço!", disse o guardião do FC Porto, via Twitter.

18:26

O guarda-redes do FC Porto Iker Casillas, antigo futebolista no Real Madrid, deu esta quarta-feira os parabéns ao clube pela exibição em Turim e deixou uma felicitação especial a Cristiano Ronaldo pelo golo marcado na partida.



O espanhol Iker Casillas, que defendeu a baliza do Real Madrid durante 17 anos, deixou uma mensagem de parabéns aos 'merengues' pela vitória em Itália, por 3-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O guarda-redes destacou o trabalho de equipa e deixou uma felicitação especial a Cristiano Ronaldo pelo golo de bicicleta marcado a Gianluigi Buffon. "Que golaço!", disse.



Na sua conta oficial do Twitter, Casillas falou ainda do jogo contra o Belenenses no qual os portistas saíram derrotados por 2-0.



"Não conseguimos um resultado positivo na passada segunda-feira, mas continuamos vivos. Dependemos de nós próprios para ganhar o campeonato e juntos conseguiremos fazê-lo. Somos Porto agora mais do que nunca. Seis jogos, seis finais para ganhar", escreveu na rede social.



Por fim, o espanhol recorda os seus 1000 jogos oficiais e agradece à família, aos treinadores, aos companheiros e aos adeptos todo o apoio que foi fundamental para "tornar o sonho real".



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Espectacular ayer el <a href="https://twitter.com/realmadrid?ref_src=twsrc%5Etfw">@realmadrid</a> en Turín. Gran trabajo del equipo felicitar en especial a <a href="https://twitter.com/Cristiano?ref_src=twsrc%5Etfw">@Cristiano</a>, qué golazo!! Mala suerte para mi amigo <a href="https://twitter.com/gianluigibuffon?ref_src=twsrc%5Etfw">@gianluigibuffon</a> esta vez. Apasionante <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague?ref_src=twsrc%5Etfw">@ChampionsLeague</a> <a href="https://t.co/MNTd4t3sSW">pic.twitter.com/MNTd4t3sSW</a></p>— Iker Casillas (@IkerCasillas) <a href="https://twitter.com/IkerCasillas/status/981552140341694470?ref_src=twsrc%5Etfw">April 4, 2018</a></blockquote>

