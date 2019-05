Casillas deixa mensagem a fãs: "Estou super emocionado por todo o vosso carinho"

Guarda-redes fez um vídeo a agradecer todas as mensagens que tem recebido nos últimos dias.

Ver esta publicação no Instagram G R A C I A S ? Uma publicação partilhada por Iker Casillas (@ikercasillas) a 6 de Mai, 2019 às 10:21 PDT

Iker Casillas teve esta segunda-feira alta hospitalar após ter estado internado desde quarta-feira na sequência de um enfarte do miocárdio , no Hospital da CUF do Porto.Depois da sua saída, o atual guarda-redes do FC Porto decidiu deixar uma mensagem a todos os seus seguidores através da plataforma Instagram, onde agradeceu todo o apoio e carinho que recebeu nos últimos dias."Olá a todos e obrigado. Obrigado por toda a preocupação e mensagens, tenho estado atento a tudo. Estou muito emocionado por todas as demonstrações de carinho que me têm dado. Estou a recuperar e está tudo bem. Muito obrigado!", pode ouvir-se através do vídeo partilhado por Casillas durante a tarde desta segunda-feira.