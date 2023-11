Geny Catamo foi afastado dos jogos do Sporting por motivos disciplinares, apurou o Mais Sport, depois de ter sido incorreto com o capitão Coates no balneário. A SAD, em acordo com o treinador Rúben Amorim, preferiu resolver o problema o mais discretamente possível, sem expor a situação em público, daí que tenha resolvido não abrir formalmente um processo disciplinar.









Ver comentários