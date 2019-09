Celta aguerrido trava vitória a Atlético de Madrid

O Atl. Madrid perdeu ontem a oportunidade de se isolar na Liga espanhola, ao permitir um empate, em casa, frente a um aguerrido Celta de Vigo.Diogo Simeone, que não ganha há três jogos depois da derrota com a Real Sociedad e do empate com a Juventus, mexeu na equipa promovendo as estreias a titular de Felipe , Herrera e Correa.João Félix voltou a ser titular e até esteve perto do golo, mas, tal como os restantes companheiros, acabou por perder o duelo com Rúben Blanco, guarda-redes do Celta de Vigo, que susteve a avalanche ofensiva dos Colchoneros.A equipa de Fra Escribá entrou com um único objetivo: pontuar. Em grande parte do jogo prescindiu de atacar para defender. Aguerridos e solidários foram travando as investidas de Correa, Félix e Diego Costa.O internacional português, que foi contagiado pela noite desinspirada dos restantes companheiros, acabou por ser substituído aos 69 minutos, por Morata.E Morata bem tentou chegar ao golo com remates de longa distância, mas sempre sem êxito.Os colchoneros cumprem o terceiro jogo consecutivo sem ganhar, e até podem ser ultrapassados hoje pelo Real Madrid, caso os merengues vençam o Sevilha.