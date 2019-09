Ronaldo ofusca Veloso em vitória da Juventus frente ao Hellas Verona

No duelo entre a Juventus e o Hellas Verona, brilharam os portugueses. Miguel Veloso por ter anotado o golo da tarde e Ronaldo por assinar o golo da vitória (2-1).A Juventus arrancou melhor na partida, com CR7 a ensaiar bem cedo o primeiro remate à baliza de Silvestri, mas este saiu por cima.Aos 19’, dá-se um lance caricato e vistoso. Na marcação de um penálti a castigar uma falta de Demiral, Di Carmine acerta no poste com Lazovic, na recarga, a rematar em cheio na trave. Na tentativa de sair em contra-ataque, a Juventus perdeu a bola e Miguel Veloso, de fora de área, fuzilou Buffon apenas 19 segundos após o penálti.O ex-médio do Sporting, de braçadeira de capitão no braço, assinou o primeiro golo pelo Hellas Verona, ele que na época passada estava ao serviço do Génova.Mas a vantagem dos visitantes foi sol de pouca dura já que o galês Ramsey estreou-se a marcar com a camisola da Juventus e restabeleceu o empate.Já na 2ª parte, Cuadrado caiu na área e, na marcação do penálti, CR7 não tremeu eassinou o segundo golo no campeonato esta época.Perto do fim, Miguel Veloso ainda atirou à trave, numa tarde em que Buffon, guarda-redes que este sábado igualou Paolo Maldini em número de jogos (902), brilhou e segurou a vitória da Vecchia Signora.No final da partida, Miguel Veloso trocou a camisola com Cristiano Ronaldo e não escondeu a admiração pelo avançado da Juventus. "Porque é que troquei de camisola com ele? Porque o conheço desde a minha juventude e porque o admiro muito como jogador e como homem", disse o médio.