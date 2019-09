Rio Ave forte anula Belenenses SAD com vitória por dois golos

O Rio Ave foi este sábado ao terreno da Belenenses SAD vencer de forma clara e confortável por 2-0. Foram apenas dois golos, mas podiam ter sido mais, tal a superioridade evidenciada pela equipa de Carlos Carvalhal. Os vila-condenses responderam muito bem à goleada caseira sofrida na última jornada diante do Tondela (1-5).Logo aos 9’ Bruno Moreira, num remate colocadíssimo, fez o primeiro golo após uma grande jogada coletiva. Com o extremo Nuno Santos em grande destaque, o Belenenses poucas vezes assustou a baliza contrária. A exceção foi quando Kikas, aos 35’, atirou por cima.A equipa da casa precisava de mudar algo, mas foi o Rio Ave mostrar que queria arrumar o encontro o quanto antes. Nuno Santos, com tudo para faturar, atirou por cima. O Belenenses não se entendia com as rápidas movimentações da equipa nortenha.À entrada para a última meia hora de jogo, a estocada final com Diego Lopes a fazer o mais fácil após excelente combinação entre Bruno Moreira e Mané com este último a fazer o passe decisivo.O azuis mudaram, mas nas transições ofensivas o Rio Ave podia ter feito mais golos. Nuno Santos atirou à barra e Bruno Moreira cabeceou para grande defesa de Koffi.Até final, a equipa de Pedro Ribeiro, que até se tinha estreado com uma vitória fora com o Marítimo, tentou reduzir por Benny. Vitória justa do Rio Ave perante um Belenenses que mostrou muitas debilidades principalmente na defesa.