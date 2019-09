Reviravolta vale liderança isolada para o SP. Covilhã na II Liga

O Sp. Covilhã é líder isolado da II Liga. A equipa serrana venceu este sábado em Chaves, por 3-2, e aproveitou a derrota (0-1) do Farense diante do Ac. Viseu.O jogo começou praticamente com um golo do D. Chaves, apontado por João Teixeira com um bom remate, de meia distância. O 2-0 não surgiu logo a seguir porque, isolado, João Correia falhou o chapéu diante de Carlos.A partir dos 20 minutos começou a ser construída a reviravolta do Sp. Covilhã. Jean trabalhou bem diante do central Medina e serviu Kukula, que apenas teve de encostar.Na segunda parte os visitantes ficaram na frente do marcador. Igor defendeu um remate de Mica mas não conseguiu evitar a festa de Jean que, na recarga, fez o 1-2.O terceiro golo chegou aos 64 minutos. Penálti assinalado por falta de Igor sobre Kukula, que Bonani converteu. No entanto, André Luís ainda deu esperança à equipa do Chaves, ao reduzir para 3-2 (71’). Os flavienses procuraram chegar ao empate na reta final, mas o Sp. Covilhã defendeu-se bem e arrecadou os 3 pontos.