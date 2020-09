Central brasileiro Jesus é alvo dos Dragões

Juan Jesus, defesa-central dos italianos da Roma, está de novo na mira do Futebol Clube do Porto.Segundo a imprensa romana, os dragões perguntaram pelo brasileiro, de 29 anos, que está em final de contrato com a equipa treinada por Paulo Fonseca, antigo técnico dos azuis-e-brancos. Em 2018, o jogador esteve associado aos dragões, mas acabou por preferir continuar em Itália, acabando por realizar 24 jogos oficiais (um golo).Na última temporada, Juan Jesus foi pouco utilizado pelo treinador português (cinco jogos). Na altura em que foi associado ao dragão o internacional brasileiro recusou sair, uma vez que teria de baixar o ordenado (na ordem dos 2,2 milhões de euros limpos por temporada).O FC Porto está no mercado para contratar um central, sendo que os jovens Diogo Queirós e Diogo Leite devem ser vendidos, enquanto o espanhol Marcano continua a recuperar de uma grave lesão no joelho direito. Pepe e Mbemba são, nesta altura, as opções de Sérgio Conceição, ainda que Osório, venezuelano que esteve emprestado na última temporada aos russos do Zenit, se encontre, nesta altura, a treinar com o grupo (deve ser novamente cedido).O outro nome que tem sido com insistência falado é o do argentino Otamendi, de 32 anos. O jogador do Manchester City, que passou pelo Dragão entre 2010 e 2014, não conta para o técnico espanhol Pep Guardiola e está na disposição de baixar o ordenado para regressar ao Porto. Otamendi ganha em Inglaterra 3,5 milhões de euros anuais limpos e o FC Porto só admite ir até aos 1,5 milhões de euros.