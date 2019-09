Central Wallace é reforço do Sporting de Braga

O defesa-central Wallace, que chega por empréstimo de uma época dos italianos da Lazio, é o novo reforço do Sporting de Braga, informou, na segunda-feira, o clube minhoto da I Liga de futebol.Trata-se de um regresso do jogador de 24 anos a Braga, ao qual chegou em 2014/15.Contudo, o central brasileiro nunca jogou uma partida oficial pelos 'arsenalistas', tendo rumado logo nessa temporada, por empréstimo, ao Mónaco, no qual jogou duas temporadas. O jogador seguiu depois para Roma, para representar a Lazio.