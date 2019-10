"Certamente a Primavera ficará mais pobre": família de Rui Jordão emite comunicado emocionante

A família de Rui Jordão - falecido esta sexta-feira, no hospital de Cascais - emitiu este sábado um comunicado, assinado pelo filho em que sublinha que, a pedido do antigo jogador, não haverá lugar a exéquias."As lágrimas do mundo são uma constante quantitativa: para cada um que começa a chorar, há um que pára de o fazer.Samuel Beckett, À espera de GodotNão vimos aqui, na verdade, comunicar nada. Não há nada de novo a comunicar. Quase antes de sermos informados, já a notícia corria na imprensa, nas redes sociais, no boca-a-boca... Rui Jordão faleceu esta manhã.O que a imprensa, as redes sociais e o boca-a-boca não sabem é quem, de facto, era o Rui Jordão. Mas isso, se não se importam, fica para quem teve o privilégio incrível de privar com ele, de o conhecer para além da figura pública.Num momento em que a perda de um ente querido nos fragiliza, comove-nos, acima de tudo, o facto de percebermos que mais pessoas do que pensávamos sabem, na alma, que o Rui Jordão era – e sempre foi – muito mais que um dos melhores jogadores de futebol portugueses do século XX.Neste momento em que nos confrontamos com a brutalidade irónica da existência, vimos, aqui, agradecer a todos os que, directa ou indirectamente, o acompanharam, o apoiaram e, acima de tudo, o compreenderam.A narrativa da vida do nosso Rui não terminou. Tal como nunca terminam as narrativas daqueles que transcenderam as glórias mundanas, a favor da contemplação humanista – figura pública, ou não.Respeitando profundamente as suas intenções – sempre coerentes –, não haverá lugar a exéquias. A cada um a sua homenagem pessoal, profissional, ou pública. Não esqueçamos, no entanto, que, lá por não acabar a Primavera por morrer uma andorinha, certamente a Primavera ficará mais pobre...O PINTOR: O escadote fica bem neste lugar?FILIPE R T: Resulta melhor sem ele.O PINTOR: O escadote fica bem neste lugar!Dr. Rui Manuel Jordão"