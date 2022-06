A chegada de Roger Schmidt quase em cima do arranque dos trabalhos do Benfica para a nova época está a criar grande desconforto à direção liderada por Rui Costa, apurou o CM. O novo treinador da equipa de futebol chegou esta sexta-feira ao final da tarde ao Aeroporto de Lisboa, a poucas horas do início dos exames clínicos dos jogadores, que esta manhã têm lugar.









