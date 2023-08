O Everton está decidido a apresentar Chermiti aos seus adeptos no jogo de sábado com o Sporting, apesar de ter visto a proposta salarial que fez ao jogador ser recusada, apurou o CM.



O avançado leonino, que esteve esta quarta-feira na Academia Cristiano Ronaldo e participou na sessão de trabalho, é esperado esta quinta ou sexta-feira em Inglaterra onde fará exames médicos, devendo ser apresentado no jogo que o Sporting vai realizar com o Everton, em Liverpool, no sábado, às 15h00.









