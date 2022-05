A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou, este sábado, que a China renunciou os direitos de acolher as finais da Taça Asiática de 2023 devido à situação que o país vive atualmente com pandemia de Covid-19.O evento, que é disputado de quatro em quatro anos e conta com 24 equipas de todo o continente asiático, iria realizar-se em 10 cidades entre 16 de Junho e 16 de Julho do próximo ano.