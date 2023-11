Benfica e Sporting disputam este domingo, pelas 20h30, no Estádio da Luz, a liderança do campeonato.

O sporting vem de quatro vitórias seguidas para todas as competições enquanto que as águias ainda recuperam da derrota frente à Real Sociedad que ditou a eliminação da Liga dos Campeões.

Roger Schmidt está confiante para o dérbi. depois da exibição menos conseguida frente à equipa basca, o técnico do benfica acredita numa reação da equipa.

Já Rúben Amorim disse que "o mais importante serão os seis pontos de avanço em caso de vitória no dérbi".

Ao minuto Atualizado a 12 de nov de 2023 | 19:10

Dois adeptos detidos por ofensa à integridade física e posse de arma proibida Duas pessoas foram detidas, este domingo, por ofença à integridade física e posse de arma proibida. Um adepto do Sporting atirou um copo de cerveja para um agente da autoridade e um outro adepto tinha na sua posse uma faca.

18:25 | 12/11 Francisca Laranjo e Correio da Manhã