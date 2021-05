Claque Juventude Leonina demarca-se de incidentes entre adeptos do Sporting e polícia

A claque do Sporting Juventude Leonina demarcou-se esta quarta-feira dos incidentes com a polícia durante o jogo com o Boavista, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, que garantiu a conquista do título aos 'verde e brancos'.

No exterior do estádio, junto à 'casinha' da claque, foi organizada uma 'fun zone', que incluía música, comida e um écran para transmitir o jogo, o que mobilizou muitas pessoas naquele local.

Durante o intervalo do jogo ocorreram confrontos entre adeptos do Sporting e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com a Juve Leo a garantir que não teve responsabilidade na ocorrência.

"A Juventude Leonina contactou as diversas entidades responsáveis, que aceitaram que o evento se realizasse, apenas pedindo que as regras sanitárias fossem cumpridas. Recomendações essas que fizemos questão de divulgar nas redes sociais e ao longo do decorrer do evento", refere em comunicado divulgado nas redes sociais.

Aquela organização explica que, mesmo não estando envolvida, apelou por diversas vezes a todos os presentes para que os ânimos se acalmassem, salientando que o objetivo era que tudo decorresse num "clima de festa e união".

"Felizmente, depois do apelo que fizemos a partir do palco, a situação acalmou e pudemos ver a segunda parte do jogo sem incidentes, em clima de festa e a festejar um título pelo qual esperámos 19 anos", conclui o documento.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.