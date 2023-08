Benfica, Sp. Braga e FC Porto: Veja os grupos das equipas portuguesas na Champions

Salzburgo e a Real Sociedad. J

Shakhtar Donetsk e Antuérpia. O Sp. Braga encontra-se no grupo C com o Nápoles, Real Madrid e o Union Berlim.

Copenhaga, Galatasaray

PSV Eindhoven, Lens

Union Berlim

Salzburgo, Real Sociedad

Lazio, Celtic

AC Milan, Newcastle

Estrela Vermelha, Young Boys

Shakhtar Donetsk, Antuérpia



Calendário:

Fase de grupos

1.ª jornada: 19 e 20 de setembro

6.ª jornada: 12 e 13 de dezembro



Final: 1 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

O Benfica, FC Porto e Sp.Braga já conhecem os adversários que irão enfrentar na fase de grupos da Liga dos Campeões. O sorteio que decorreu, esta quinta-feira, no Mónaco, ditou o futuro dos clubes portugueses na competição 'milionária'.O Benfica foi sorteado no grupo D com o Inter de Milão,á o FC Porto está no grupo H com o Barcelona, oPelo terceiro ano seguido, Portugal vai estar representado por três clubes na 'Champions', depois do apuramento direto das 'águias' e 'dragões', com os dois primeiros lugares na I Liga, e dos 'bracarenses', após superarem o Panathinaikos.Bayern de Munique, Manchester United,Sevilha, Arsenal,Nápoles, Real Madrid,, Inter de Milão,Feyenoord, Atlético de Madrid,Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund,Manchester City, Leipzig,Barcelona,