Reencontros e oportunidades de desforra: O que esperar dos grupos das três equipas portuguesas na Champions

FC Porto, Sp. Braga e Benfica conheceram, na tarde desta quinta-feira, os adversários para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24. Olhando para o ‘ranking’ dos sorteados, os minhotos foram os mais azarados no sorteio realizado no Mónaco.Os bracarenses, que participam pela terceira vez na competição, calharam no Grupo C com os campeões italianos, o Nápoles, e a equipa que preenche o museu com a 'orelhuda', o Real Madrid, que já venceu a prova 14 vezes.A equipa de Artur Jorge também não saiu beneficiada com o conjunto sorteado no pote 4, teoricamente o mais fraco. O Union Berlin, do português Diogo Leite, é o atual líder do campeonato alemão.Os minhotos entravam no sorteio conscientes da probabilidade de terem adversários mais complicados, fruto de estarem no Pote 3. A primeira equipa a juntar-se ao grupo foi o Nápoles, onde joga o português Mário Rui. Os italianos foram uma das equipas em destaque no futebol internacional na última temporada.A equipa, agora orientado pelo francês Rudi Garcia, terminou a liga em primeiro, aos comandos do italiano Luciano Spalletti. Na Liga dos Campeões conseguiram uma participação histórica e terminaram nos quartos de final, eliminados pelo Milan.Além de dois encontros difíceis com os napolitanos, o Sp. Braga não terá missão facilitada com a segunda equipa a ser sorteada, o Real Madrid. Os merengues lideram todos os recordes da competição. São a equipa mais vencedora (14 troféus), a que mais vezes participou na prova (42), a que disputou mais encontros (476) e a que mais vezes venceu (285). Números que falam por si e que comprovam a dificuldade que os minhotos terão para ganhar aos madrilenos.Mesmo no Pote 4 o Sp. Braga não foi poupado. O Union Berlin, últimos a serem sorteados, foi uma das equipas em maior evidência na última temporada, na Alemanha. Os berlinenses terminaram a liga em quarto lugar e alcançaram os oitavos de final da Liga Europa, onde defrontaram, por duas ocasiões, o Sp. Braga. O primeiro embate foi vencido pelos alemães (1-0), os minhotos conseguiram a desforra no segundo encontro (1-0).Os jogos com os alemães ficam marcados pelo regresso de Diogo Leite à 'Pedreira'. O central português de 24 anos, formado no FC Porto, esteve emprestado pelos dragões ao Sp. Braga, em 2021/22.O Benfica, única equipa portuguesa no Pote 1, defronta, nesta edição da Liga dos Campeões, o carrasco da última época na prova milionária, o Inter de Milão. Os italianos, que também eliminaram o FC Porto, conseguiram alcançar a final no ano passado e perderam por apenas 1-0 com o Manchester City.As águias têm oportunidade de se desforrarem dos milaneses, depois da derrota na primeira mão dos quartos de final, por 2-0, e o empate no segundo encontro, 3-3.A equipa orientada pelo italiano Simone Inzaghi manteve grande parte dos jogadores que alinharam no conjunto finalista da última edição. O Inter manteve todos os 11 jogadores que alinharam na final contra o City, em Istambul.O sorteio do terceiro pote ditou que o Benfica iria defrontar os austríacos do RB Salzburg. A equipa que lançou para o estrelato Haaland, o melhor jogador do último ano para a UEFA.O conjunto orientado por Gerhard Struber, atual decacampeão austríaco, terminou a liga em primeiro em 14 dos últimos 17 anos. O melhor resultado na Liga dos Campeões foi obtido recentemente, em 2021/22, quando alcançaram os oitavos de final da prova.A última equipa a ser sorteada para o grupo das águias de Roger Schmidt foi a Real Sociedad. Os bascos chegam à competição após terem terminado a liga espanhola em quarto lugar.Apesar de não terem começado a temporada da melhor forma, levam três empates em outros tantos jogos, os txuri-urdin, prometem ser um osso duro de roer, principalmente nos encontros caseiros. O melhor resultado na liga milionária foi alcançado em 1982/1982, quando perderam nas meias-finais, depois de derrotarem o Sporting nos 'quartos'.Os dragões não conseguiram evitar um tubarão do Pote 1, missão que seria complicada. A equipa de Sérgio Conceição defronta o Barcelona, no regresso de Nico González a Camp Nou, depois de ter trocado os 'culés' pelos azuis e brancos, este defeso.As equipas já não se defrontam desde 2011, quando o Barcelona derrotou, no Mónaco, o FC Porto, para conquistar a Supertaça Europeia. No encontro que teve Moutinho no meio-campo e em que Messi esteve em evidência, já não sobra nenhum jogador nos dois conjuntos. O atual treinador do Barcelona, Xavi Hernández, foi capitão e levantou a taça depois do triunfo, por 2-0.O FC Porto defrontará também o Shakhtar Donetsk, equipa que realizará os seus encontros em Hamburgo, na Alemanha, fruto do conflito bélico com a Rússia. Os ucranianos, crónicos campeões do país do leste europeu, terminaram a última edição do campeonato em primeiro lugar.No histórico de duelos, os azuis e brancos não perderam em nenhuma ocasião. Levam três vitórias e três empates, em quatro jogos na Liga dos Campeões e outros dois na Taça das Taças.A última equipa no caminho dos dragões é o Royal Antwerp, equipa belga que já não estava na competição desde 1957/1958. O conjunto chega à competição após ter terminado o último campeonato no primeiro lugar, depois de mais de 65 anos sem se sagrarem campeões na Bélgica.Com Sérgio Conceição a equipa dos dragões só em 2021/22 não alcançou o 'mata-mata' da prova (uma vez presente na fase de grupos). Alcançou os quartos de final em 2021 e em 2019, nas duas vezes foi eliminado com os futuros vencedores, Chelsea e Liverpool, respetivamente.