Equipas portuguesas já conhecem todos os possíveis adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões

Benfica, FC Porto e Sporting de Braga já sabem quem são os possíveis adversários e quem vão evitar na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, cujo sorteio está agendado para quinta-feira, no Mónaco.

Com a conclusão esta quarta-feira do play-off de qualificação da 'Champions', que ditou as últimas equipas apuradas (PSV Eindhoven, Antuérpia e Copenhaga), ficaram definidos os 32 clubes integrantes dos quatro potes em sorteio, havendo a condicionante de formações do mesmo país não se poderem cruzar na fase de grupos.

O Benfica, atual campeão nacional, vai estar no pote 1, pelo que evitará Manchester City (campeão inglês e europeu), Sevilha (vencedor da Liga Europa), FC Barcelona (campeão espanhol), Nápoles (campeão italiano), Bayern Munique (campeão alemão), Paris Saint-Germain (campeão francês) e Feyenoord (campeão neerlandês), todos eles inseridos na mesma 'poule' das 'águias'.

Já o FC Porto está integrado no pote 2, com Real Madrid, Manchester United, Inter Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Leipzig e Arsenal, equipas que os 'dragões' não vão defrontar, mas que estarão no caminho de lisboetas e minhotos.

O Sporting de Braga, que na terça-feira eliminou os gregos do Panathinaikos no play-off e garantiu a terceira presença da sua história na fase de grupos, evitará Shakhtar Donetsk, Salzburgo, AC Milan, PSV Eindhoven, Lazio, Estrela Vermelha e Copenhaga, que estão na mesma 'poule' e, por isso, são potenciais oponentes apenas de Benfica e FC Porto.

Do pote 4 fazem parte Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlim, Antuérpia e Lens, sendo que estas oito formações podem defrontar qualquer uma das equipas portuguesas.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24 está agendado para quinta-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no Mónaco.

A primeira jornada da competição terá lugar nos dias 19 e 20 de setembro, e a sexta e última ronda em 12 e 13 de dezembro.

A final da prova 'milionária' está marcada para 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

Composição dos quatro potes no sorteio da Liga dos Campeões 2023/24:

Pote 1: Manchester City (Ing), Sevilha (Esp), FC Barcelona (Esp), Nápoles (Ita), Bayern Munique (Ale), Paris Saint-Germain (Fra), BENFICA (POR) e Feyenoord (Hol).

Pote 2: Real Madrid (Esp), Manchester United (Ing), Inter Milão (Ita), Borussia Dortmund (Ale), Atlético de Madrid (Esp), Leipzig (Ale), FC PORTO (POR) e Arsenal (Ing).

Pote 3: Shakhtar Donetsk (Ucr), Salzburgo (Aut), AC Milan (Ita), SPORTING DE BRAGA (POR), PSV Eindhoven (Hol), Lazio (Ita), Estrela Vermelha (Ser) e Copenhaga (Din).

Pote 4: Young Boys (Sui), Real Sociedad (Esp), Galatasaray (Tur), Celtic (Esc), Newcastle (Ing), Union Berlim (Ale), Antuérpia (Bel) e Lens (Fra).