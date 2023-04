A fatura dos clubes portugueses com empresários de futebol aumentou 73,8% no último ano. O mais recente balanço oficial feito pela FPF indica que, entre 1 de abril de 2022 e 31 de março de 2023, o valor das comissões chegou aos 82,5 milhões de euros. São mais 35 milhões face ao período homólogo.



O Benfica continua a ser o clube que em Portugal mais gasta com intermediários.









