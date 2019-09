Coates colocado à venda antes do jogo frente ao Rio Ave

Coates protagonizou o caso insólito de ter cometido três grandes penalidades no jogo com o Rio Ave, dos quais resultaram a derrota do Sporting, por 3-2. Uma exibição desastrosa que, apurou o, está relacionada com o facto do defesa-central ter ficado a saber, horas antes do jogo, que Frederico Varandas o tinha colocado no mercado.O fecho do mercado foi muito agitado em Alvalade. A continuidade de Bruno Fernandes obrigou Frederico Varandas a avançar para o plano B. Precisava de vender outros jogadores, como aconteceu com Bas Dost ou Raphinha, para encaixar algum dinheiro e reduzir a massa salarial.Foi precisamente esse desespero, em que o presidente do Sporting percebeu que era impossível arrecadar os 70 milhões de euros que exigia pelo médio internacional português, que levou Varandas a reunir-se com vários empresários, horas antes do jogo, e colocar no mercado Coates, por 10 milhões de euros, e Acuña, por 14 milhões.A verdade é que o uruguaio não geriu bem, psicologicamente, esta situação. O primeiro penálti (4’) enervou-o e precipitou o jogador para uma exibição desastrosa. Fez mais duas faltas para grande penalidade e acabou expulso.Leonel Pontes deu o fim de semana de folga ao plantel, que volta a treinar apenas amanhã, pelas 10h30, na Academia de Alcochete.O Sporting defronta o Boavista no domingo, dia 15, no Bessa. Uma partida que será determinante para a continuidade, ou não, de Pontes no comando."Esta guerra interna, esta luta doentia e necessidade de poder, enfraquece-nos. É uma das razões deste ciclo cada vez mais difícil de sair em que os outros dois (Benfica e FC Porto) se afastam e nós vamos ficando para trás", disse Varandas nos prémios Leões D’Ouro em Matosinhos.Frederico Varandas assumiu em Matosinhos que o Sporting poderia ter contratado "um avançado por 10 ou 12 milhões de euros". Nas redes sociais os adeptos manifestaram o seu desagrado, pois se fosse esse o caso, Bas Dost poderia ter continuado no Sporting.