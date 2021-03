Coates seguro no Sporting até 2024

Coates tem contrato com o Sporting até junho de 2023, mas a SAD vai acionar, ainda esta época, a cláusula que permite prolongar automaticamente o vínculo por mais um ano, ou seja, até junho de 2024. A ideia, apurou o CM, é premiar um jogador que tem sido decisivo para a equipa técnica e para a caminhada dos leões rumo ao provável título de campeão, 19 anos depois.Apesar de alguns períodos menos conseguidos que lhe valeram críticas desde que reforçou os leões a meio da época 2015/16, o valor de Coates nunca esteve em causa e o uruguaio atingiu o seu melhor nível com Rúben Amorim. O defesa beneficiou do esquema com três centrais, mais dois alas, assumindo-se como o pronto-socorro da retaguarda leonina.Coates cumpriu os 90 minutos de jogo nas 22 jornadas do campeonato. É o único jogador de campo totalista na Liga, não só no Sporting, mas também entre as 18 equipas participantes.Além da missão defensiva, Coates é uma mais-valia nas bolas paradas ofensivas e esta época já igualou o melhor registo de golos (6) desde que chegou a Alvalade. Quatro desses golos foram no campeonato e três deles decisivos: os 2 ao Gil Vicente permitiram virar uma derrota para uma vitória (2-1) e na sexta-feira o cabeceamento certeiro que deu o triunfo (2-1) sobre o Santa Clara. Ou seja, Coates já rendeu 5 pontos esta temporada.O prolongamento do contrato do central visa reforçar a sua confiança para que se assuma cada vez mais como o líder do balneário. "É um excelente homem que tem de apertar com os colegas. Vai fazê-lo", disse Amorim após o último jogo.n