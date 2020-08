Com ‘novela Cavani’ terminada, Benfica aponta a Lucas Alario, do Bayer Leverkusen. Veja no ‘Mercado’ da CMTV

O Benfica quer Lucas Alario, avançado do Bayer Leverkusen. Depois do fim definitivo da "novela Cavani", o CM/CMTV apurou que é este o novo alvo das águias para reforço da equipa.

Alario é internacional argentino e tem 27 anos. Na época passada, a terceira ao serviço do Bayer Leverkusen, marcou 12 golos em 36 jogos, o que atesta a capacidade do jogador.

Foi contratado, em 2017 ao River Plate por uma verba a rondar os 24 milhões de euros.

A concretizar-se o negócio, fica assim fechado o ciclo ‘Cavani’, cujas negociações duraram mais de um mês e lavara Luís Filipe Vieira (e os adeptos) ao limite da paciência.