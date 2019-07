Griezmann já é oficialmente jogador do Barcelona

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 de julho de 2019

O jogador Antoine Griezmann já é jogador do Barcelona. A confirmação oficial foi feita pelo clube na página oficial do Twitter.O advogado do futebolista esteve na sede da Liga Espanhola, em Madrid, para pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do jogador do Atlético de Madrid.O clube pretende apresentar o jogador este fim de semana, querendo iniciar os treinos com a equipa já na segunda-feira.Griezmann ingressa no bicampeão espanhol, após desvincular-se do Atlético de Madrid, clube onde esteve durante cinco anos. O futebolista francês vai ser jogador do FC Barcelona para a próximas cinco temporadas.O avançado, de 28 anos, sagrou-se campeão do Mundo pela França, em 2018, e, ao serviço dos 'colchoneros', venceu uma Liga Europa, também nesse ano.