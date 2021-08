Vários adeptos do Sporting e do Famalicão envolveram-se este sábado em confrontos nas imediações do Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão.Segundo o jornal Record, foram lançadas pedras e a polícia teve mesmo que realizar uma carga.Um adepto leonino foi conduzido para a viatura das autoridades.Os dois emblemas defrontam-se esta noite pelas 20h30.Em atualização