O Benfica defronta o PSG, no Parque dos Príncipes (20h00), numa partida da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para esta partida, que, dada a ausência de Neres, lança Aursnes num meio-campo com Florentino e Enzo.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino, Aursnes e Enzo; Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos

Ver comentários