O Benfica recebe o Shakhtar Donetsk, na 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Depois da derrota por 2-1 na Ucrânia, as águias tentam dar a volta na Luz esta noite. Esta é a equipa titular escolhida por Bruno Lage, com Dyego Sousa a fazer o primeiro jogo de início.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Weigl, Taarabt e Chiquinho; Pizzi, Rafa e Dyego Sousa;

