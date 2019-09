Conheça o onze do Benfica para o jogo contra o Sp. Braga

Sp. Braga e Benfica encontram-se esta noite no jogo grande da jornada 4 da Liga NOS, num duelo no qual Bruno Lage aposta no seguinte onze.



ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Rúben, Ferro e Grimaldo; Florentino, Taarabt, Pizzi e Rafa; Raul de Tomas e Seferovic;

