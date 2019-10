Conheça o onze do FC Porto para a receção ao Famalicão

Onze do Famalicão: Defendi; Lionn, Patrick William, Nehuen Perez e Alex Centelles; Gustavo Assunção, Guga e Pedro Gonçalves; Rúben Lameiras, Fábio Martins e Anderson

O FC Porto recebe este domingo o líder do campeonato Famalicão num encontro marcado para as 17h30. O Famalicão orientado por João Pedro Sousa apresenta-se no Dragão sem qualquer derrota.Alex Telles e Zé Luís, titulares no jogo frente ao Rangers a contar para a Liga Europa, estão no banco do FC Porto. Já Marega, também titular frente à formação escocesa, não foi convocado para o jogo.Marchesín; Mbemba, Pepe, Marcano e Manafá; Danilo, Uribe e Otávio; Corona, Luis Díaz e Soares