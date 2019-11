Rangers 0 - 0 FC Porto

Os dragões chegam a esta partida pressionados por dois resultados negativos nas últimas duas jornadas: derrota forasteira contra o Feyenoord e empate caseiro com o Rangers.

Encontro sem grandes oportunidades para ambas as equipas. Fase do jogo menos ativa.Entretanto, o Feyenoord marca frente ao Young Boys. Se vencer, FC Porto e Rangers ficam de fora dos lugares do apuramento.Aproximação do Rangers à baliza do FC Porto, mas sem grande perigo.Cruzamento feito por Otávio, mas Soares não consegue finalizar.Mais um cruzamento, cabeceamento de Soares, mas a bola não chega à baliza do Rangers. Muita precisão, mas não foi suficiente.A bola esteve mesmo muito perto de entrar na baliza escocesa, mas ainda não foi desta que os dragões entram no marcador. Kamara cortou mesmo a tempo! A bola fica no limite, mas não entra na totalidade, tal como foi comprovado pela tecnologia.Pontapé de canto, primeiro da partida, para o FC Porto. Pé esquerdo de Alex Telles.Jogo ativo neste início. Boas transições de ambas as equipas.Manafá já está em grande destaque neste início de encontro. Cruzamento perigoso, mas os defesas do Rangers afasta a bola. Não há perigo.O FC Porto apresenta um esquema de três defesas. Pepe está ao centro, Marcano à esquerda e Mbemba à direita.Começa a partida a contar para a fase de grupos da Liga Europa.O FC Porto visita esta quinta-feira à noite o Rangers com o objetivo de reentrar no caminho vitorioso na Liga Europa.