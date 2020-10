Conheça os convocados de Fernando Santos para os jogos da Seleção na Liga das Nações

Conheça os 26 convocados de Fernando Santos para o particular com a Espanha e para os jogos da Seleção portuguesa com a França e a Suécia, a contar para a Liga das Nações.Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui SilvaJoão Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui e Raphael GuerreiroDanilo, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e Sérgio OliveiraPodence, Rafa Silva, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix e Trincão